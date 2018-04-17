На сайт Роскомнадзора были совершены две массированные DDOS-атаки. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

Сайт Роскомнадзора с утра 17 апреля работал с перебоями. Так, по данным на 11:05 мск, не загружалась главная страница сайта ведомства.

При попытке зайти на сайт появлялась ошибка "не удается получить доступ к сайту".

"В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDOS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Однако, несмотря на заявления Роскомнадзора по состоянию на 15:30 по мкс сайт продолжает работать с перебоями.

Как сообщал , 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера.



Владелец мессенджера Павел Дуров прокомментировал действия Роскомнадзора, отметив, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

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