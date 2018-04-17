|На сайт Роскомнадзора была совершена массированная кибератака
|17.04.2018 14:49
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На сайт Роскомнадзора были совершены две массированные DDOS-атаки. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.
Сайт Роскомнадзора с утра 17 апреля работал с перебоями. Так, по данным на 11:05 мск, не загружалась главная страница сайта ведомства.
При попытке зайти на сайт появлялась ошибка "не удается получить доступ к сайту".
"В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDOS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Однако, несмотря на заявления Роскомнадзора по состоянию на 15:30 по мкс сайт продолжает работать с перебоями.
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