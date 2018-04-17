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Коломойский о выборах президента: Буду поддерживать любого достойного кандидата, кроме Порошенко. Тимошенко – уже сегодня фаворит гонки
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17.04.2018 14:49
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По словам бизнесмена Игоря Коломойского, руководитель парламентской
фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко на Коломойский: А я и
кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного Фото: ЕРА
"Любого достойного кандидата, кроме Порошенко", – сказал
бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что пока у
него нет никаких договоренностей с будущими кандидатами. "А я и
кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного", –
продолжил бизнесмен.Он уточнил, что имеет в виду лидера
парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко. "Тимошенко. Я
считаю, что это любимец президентской гонки уже сегодня", –
добавил Коломойский."У вас есть какие-то договоренности о поддержке
Тимошенко на выборах?" – спросил журналист. "Нет, никаких
вообще. Никаких переговоров не вел", – ответил Коломойский. Он
заявил, что не встречался с Тимошенко в Тель-Авиве в Израиле, о чем
сообщали СМИ.Бизнесмен также рассказал, что ужинал в Женеве с
экс-главой Администрации Президента Борисом Ложкиным и бывшим
совладельцем "ПриватБанка" Геннадием Боголюбовым в марте 2018
года."Конечно, говорили об украинских реалиях. О политике говорили,
о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет
президентом... Вот и все. Ложкин уже частное лицо, нигде не
работает, занимается своим бизнесом. Он уже ушел из Администрации
Президента, ничем никому не должен. Это не была встреча
бизнесменов, которые ездят в командировки в Украине и посещают
Украину, а украинцев, живущих в Женеве, с украинцем, который
приехал с "Большой земли", – добавил Коломойский.Президентские
выборы в Украине должны состояться в 2019 году.Центр социальных
исследований "София" представил результаты мартовского опроса,
согласно которым больше всех голосов набрали бы глава "Батьківщини"
Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и
сопредседатель парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий
Бойко.
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