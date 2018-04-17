По словам бизнесмена Игоря Коломойского, руководитель парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко на Коломойский: А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного Фото: ЕРА "Любого достойного кандидата, кроме Порошенко", – сказал бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что пока у него нет никаких договоренностей с будущими кандидатами. "А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного", – продолжил бизнесмен.Он уточнил, что имеет в виду лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко. "Тимошенко. Я считаю, что это любимец президентской гонки уже сегодня", – добавил Коломойский."У вас есть какие-то договоренности о поддержке Тимошенко на выборах?" – спросил журналист. "Нет, никаких вообще. Никаких переговоров не вел", – ответил Коломойский. Он заявил, что не встречался с Тимошенко в Тель-Авиве в Израиле, о чем сообщали СМИ.Бизнесмен также рассказал, что ужинал в Женеве с экс-главой Администрации Президента Борисом Ложкиным и бывшим совладельцем "ПриватБанка" Геннадием Боголюбовым в марте 2018 года."Конечно, говорили об украинских реалиях. О политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом... Вот и все. Ложкин уже частное лицо, нигде не работает, занимается своим бизнесом. Он уже ушел из Администрации Президента, ничем никому не должен. Это не была встреча бизнесменов, которые ездят в командировки в Украине и посещают Украину, а украинцев, живущих в Женеве, с украинцем, который приехал с "Большой земли", – добавил Коломойский.Президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.Центр социальных исследований "София" представил результаты мартовского опроса, согласно которым больше всех голосов набрали бы глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и сопредседатель парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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