Исследователи из Соединенных Штатов Америки смоделировали последствия взрыва высокообогащенного урана весом в пять килограмм в центре Вашингтона. Соответствующее видео было обнародовано на канале Science Magazine на YouTube.

По сюжету взрывное устройство попало в руки террористов, после чего они применили его в столице США. В ролике можно увидеть, как над городом с населением в 730 тысяч человек поднимается огненный шар. В результате взрыва все сооружения в радиусе километра, включая Белый дом, оказываются разрушенными.

Затем огненный шар превращается в облако из радиоактивной пыли. Кроме того, исследователи показали, где можно найти убежища и как эвакуироваться в подобной ситуации.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын планирует выдвинуть условия касательно денуклеаризации страны.

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