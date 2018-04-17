Что же будет дальше? Что касается Сирии, то ничего не будет. Запад демонстрирует удивительное лицемерие по отношению к сирийской трагедии. Это я говорю не только о Трампе, но и о всех предыдущих администрациях.

Субботней операции в Сирии предшествовала целая истерия в мировых СМИ, за которую ответственны два совершенно неадекватных человека – господин Трамп и господин Путин. Они размахивали своими ядерными причиндалами – один в Твиттере, второй в мультиках. И вот человечество рассуждало – когда же начнется ядерная война, информирует svodka.net.

На самом деле это был пустой пиар, ориентированный на внутреннюю аудиторию России и США. Американцы ударили так осторожненько, чтобы пылинка не упала с мундира какого-нибудь российского военнослужащего.

Не меньшую осторожность продемонстрировали российские военные. Как нам объясняли на следующее утро – почему российские ПВО не вступились за своих сирийских братьев — оказывается, потому что ракеты западных держав не залетали в их зону ответственности. А еще две недели назад нас уверяли, что все небо Сирии защищено самыми современными российскими система С-300 и С-400. Это наталкивает на мысль, что между российскими и американскими военными был договорняк.

Что же будет дальше? Что касается Сирии, то ничего не будет. Запад демонстрирует удивительное лицемерие по отношению к сирийской трагедии. Это я говорю не только о Трампе, но и о всех предыдущих администрациях. Начиная, конечно, с прямого предательства Обамы, когда в Сирии впервые было использовано химическое оружие, а он не выполнил своего обещания по красной линии. Обама легко дал себя обмануть Путину и Асаду с фейком о химическом разоружении.

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Сирийскую трагедию можно поставить в ряд в армянским геноцидом, с геноцидом евреев во Второй мировой, убийства миллионов людей в Руанде. 500 тыс суннитов, а это значительная часть суннитской общины, было уничтожено салафитской сектой Асада.

В 2013-м году это можно было вполне остановить очень горячими средствами. Тогда в Сирии еще не было Ирана и России, следовательно можно было уничтожить все сирийские аэродромы, с которых взлетают самолеты и осуществляют геноцид.

Да и сейчас можно было не ограничивать себя этим булавочным уколом, а опять же – разрушить взлетные полосы… И вообще – почему не ликвидировать Асада, который так торжествующе на следующее утро с портфельчиком в руке прошелся по своему дворцу в свой рабочий кабинет.

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Но Запад не ставит таких целей. Этот маленький ударчик за химическую атаку – это прежде только отмашка перед своей собственной больной совестью. Трамп же написал в своем твитере – «миссия завершена».

Да, Запад называет Асада монстром, животным и что? Он убил уже 500 тыс человек и может продолжать это делать – убивай их с самолетов, мори голодом, пытай заключенных в своих подвалах, только пожалуйста, не слишком часто используй химическое оружие. Ну, может быть, раз в год и мы тогда тебя немножечко покритикуем. Вот это отношение Запада к Сирии.

Об отношении к России я даже и не говорю. Путин и Россия, да и все мы граждане России, мы соучастники гнуснейших военных преступлений, которые творит Асад.

С точки зрения войны в Украине, для меня было интересно наблюдать реакцию Москвы на этот часовой ударчик. Первая реакция в Кремле – вздох облегчения, вот нас не тронули и не нужно теперь отвечать за базар. А на следующий день на всех шоу России – вот, американцы нас испугались, мы самые сильные, самые крутые. Ну, и ложь о сбитых ракетах – над чем смеется весь мир. Из 105-ти ракет, которые были выпущены по Сирии – ни одну не сбили. А нам рассказывают, что они были сбиты старыми советскими устройствами.

Американцы, видимо, до конца не понимают своих российских партнеров. Русские же могут поверить, что американцы их боятся, и попытаются устроить еще какую-нибудь наглую авантюру. Например, осуществить еще какие-то военные действия в Украине, или в той же Прибалтике. Да, это маловероятно, но кто их знает?

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