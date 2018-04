По сообщению Daily Mail, голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и продюсер Брэд Фэлчак сыграли свадьбу. Пэлтроу: Мы чувствуем себя самыми счастливыми людьми на планете, потому что у нас есть все в нашей жизни Фото: gwynethpaltrow / Instagram Об этом сообщает.Об этом сообщает Daily Mail.На своей странице в Instagram Пэлтроу разместиласнимки девичника, который прошел на берегу моря. @costapalmas #heaven Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 13 Апр 2018 в 3:15 PDT По сообщению Daily Mail, сразу же после этого мероприятия Пэлтроу и Фэлчак сыграли свадьбу. Мероприятие прошло в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, при участии не мене 400 гостей, между которых были Джулия Робертс, Камерон Диас, Лив Тайлер, Кейт Хадсон, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Риз Уизерспун, Стивен Спилберг.Пэлтроу поделилась совместным снимком с Фэлчаком и поблагодарила друзей и организаторов мероприятия.Она не стала называть его свадьбой, но сказала, что они с Фэлчаком "праздновали свою любовь"."Мы чувствуем себя самыми счастливыми людьми на планете, потому что у нас есть все в нашей жизни", – написала она. Thank you @mrrpmurphy for the most incredible evening to celebrate our * . There will never be adequate words to express our gratitude. @giambattistavalliparis I will never get over my gorgeous dress. @georgieeisdell thank you. @hairbylorenzomartin thank you. @teamsaltzman thank you. Thank you to all of our amazing true and dear friends who came to support us. We feel like the luckiest people on the planet because we have all of you in our lives. And most of all thank you @bradfalchuk for the true happiness. Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 16 Апр 2018 в 7:30 PDT Роман Пэлтроу и Фэлчака начался в 2014 году, через полгода после развода с вокалистом Coldplay Мартином. Пара долгое время не могла оформить отношения, поскольку развод Пэлтроу с Мартином затягивался.Официально Пэлтроу и Фэлчак объявили о помолвке 8 января 2018 года.В конце 1990-х годов Пэлтроу была помолвлена с актером Брэдом Питтом, но разорвала эти отношения. 5 декабря 2003 года она вышла замуж за Мартина, музыканта группы Coldplay. 14 мая 2004 года Пэлтроу родила дочь Эппл, 8 апреля 2006 – сына Мозеса. 14 июля 2016 года Пэлтроу и Мартин развелись. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



