Украина обратится к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с председателями парламентских фракций, сообщив, что встречался с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода.

«Мы провели в общей сложности более 7 часов. Я говорю и три года назад, и два года назад я пытался ставить вопрос о признании Украинской автокефальной поместной церкви. Я могу вам подчеркнуть приятную новость. Что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода. Я не могу вам сейчас открыть все детали этой встречи, но абсолютно необходимы ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс «, — подчеркнул Порошенко.

«Первое — это обращение церковных иерархий. И сразу же по возвращении я встречался. И хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томаса новой Украинской православной автокефальной церкви. Все до единого. У меня также состоялась встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью — все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту. Друзья, за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов этих церквей «, — подчеркнул президент.

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