Новый бизнес украинцев — изготовление водительских прав для поляков.

Цена услуги 2000–3000 евро. Наши автоэксперты говорят, что в ход идут бланки из Крыма и Донецка, законность которых проверить практически невозможно. Услугами украинских предпринимателей пользуются поляки, у которых проблемы на дорогах — там лишиться прав за неправильную езду очень легко, пишут в , передает

В объявлении, размещенном на странице организации Ukrainskie Prawo Jazdy Legalnie в Facebook, указано, что купить права можно без внесения аванса и рассчитаться уже при получении документа. Украинские права полякам предлагают любой категории — А, В, С — с возможностью обмена на польские права через шесть месяцев.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег считает, что бланки, на которых выдают украинские права, были вывезены из Крыма и Донбасса и должны числиться в базе как утраченные, хотя, вероятно, в список попали не все документы.

«Я считаю, что эти предложения по продаже удостоверений делаются на основании прав, которые остались не выданными в Крыму или Донецке. Затем в чьи-то руки попали чистые бланки, вот они и организовали бизнес. Выдавать новые права сложнее, к тому же их можно пробить по базе. Да и вряд ли кто-то захочет ждать за 3000 евро новых прав, если за 1000–2000 евро можно получить крымский вариант».

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