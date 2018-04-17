Выигрышный билет лотереи "Colorado Lottery", джекпот которой составил более 7 млн долл., продан в американском городе Крипл Крик, передает со ссылкой на CBS Denver.

Сообщается, что выигрышный билет был продан 14 апреля в казино Buffalo Billy's. Имя победителя пока неизвестно. По данным Colorado Lottery, выигрышными номерами стали 1, 6, 9, 25, 34 и 38.

Напомним, недавно в Украине выиграли 3 млн грн благодаря купленному в Интернете лотерейному билету "Лото-Забава".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира