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В Америке продан лотерейный билет с выигрышем в 7 млн долларов
17.04.2018 15:04

Выигрышный билет лотереи "Colorado Lottery", джекпот которой составил более 7 млн долл., продан в американском городе Крипл Крик, передает со ссылкой на CBS Denver.

Сообщается, что выигрышный билет был продан 14 апреля в казино Buffalo Billy's. Имя победителя пока неизвестно. По данным Colorado Lottery, выигрышными номерами стали 1, 6, 9, 25, 34 и 38.

Напомним, недавно в Украине выиграли 3 млн грн благодаря купленному в Интернете лотерейному билету "Лото-Забава". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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