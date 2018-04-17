|В Армении объявили о начале «бархатной» революции (видео)
|17.04.2018 15:04
|
Политик заявил, что полиция пыталась вручить ему уведомление с требованием о прекращении митингов, однако он сбежал от правоохранителей и ликвидировал документ. Несколько единомышленников Пашиняна все же были задержаны, пишет news.am.
Протесты в Армении
«Затем мы провели шествие, начавшееся с участием нескольких десятков, а завершившееся несколькими тысячами участников», — цитируют слова армянского политика.
Кроме того, он рассказал митингующим, что полиции удалось скопить большие силы и представил дальнейший план действий.
«Но мы поступим иначе. Пойдем шествием и парализуем деятельность других государственных ведомств. Там, где удастся войти, войдем и проведем сидячие акции протеста. Где не удастся, будем сидеть перед зданиями, не позволяя никому войти в них, а выйти при условии присоединения к митингу», — заявил Пашинян, подчеркнув, что акция будет мирной, без насилия.
К аналогичным действиям он призвал сторонников в разных городах и селах страны. О конкретном направлении руководитель протестующих не сообщил.
«По пути посмотрим, какое наиболее удобно», — отметил депутат.
Однако, как пишет «РБК-Украина», тысячи людей уже поддержали акции протеста в Гюмри, а в таких городах, как Иджеван, Ванадзор, Капан и Мецамор начались забастовки.
«В Армении установилась революционная ситуация, и сейчас здесь я заявляю о старте демократической, ненасильственной, «бархатной» революции», — цитирует слова Пашиняна Интерфакс-Украина.
Тем временем, в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром. Он выступает с речью, представляя положения о переходе страны на парламентскую форму правления. Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции.
Источник