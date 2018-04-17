Вселенский патриарх Варфоломей I может признать Украинскую православную церковь Киевского патриархата канонической к 2030-му юбилею Крещения Руси

Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви, информирует svodka.net.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с лидерами фракций Верховной Рады, рассказывая об итогах встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 9 апреля.

«Украина на сегодня как никогда близко к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Это засвидетельствует не только позиция вселенского патриарха, но и позиция членов Синода», — сказал он.

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Пока президент не может раскрывать детали этой встречи, но заверяет, что все необходимые элементы для создания поместной церкви уже есть.

«Первое — это обращение церковных иерархов. И сразу после возвращения у меня были встречи. Хочу сообщить, что после встречи с патриархом Филаретом все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи в обращении к вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой украинской православной автокефальной церкви, все до единого. У меня также произошла встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви, и сегодня утром мне сообщили о результатах архиерейского собора УАПЦ. Все без исключения архиепископы подписали обращение к вселенскому патриарху и президенту», — сообщил он.

Порошенко попросил Верховную Раду как можно быстрее поддержать это обращение.

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Как сообщали ранее новости дня, в прошлом году Порошенко говорил, что правитель Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской церкви, и следовательно именно от нее Украина ждет признания автокефалии для поместной церкви.

16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.

После смерти митрополита Владимира в 2014 году процесс сближения УПЦ КП и УПЦ МП зашел в тупик. В 2015 году была предпринята попытка объединения УПЦ КП и УАПЦ, но и она завершилась ничем.

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