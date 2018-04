Кому сейчас не хочется выглядеть стильно? Выходишь из дома, с пониманием, что каждая деталь твоего гардероба идеально сочетается с другой. И планочка настроения сразу вверх скачет, и мир становится ярче и приветливей. Так ведь? Фото: Интернет-магазин Watch4you.com.ua / Facebook Психологи давно доказали, что новые вещи повышают самооценку. И рекомендуют баловать себя любимого как можно чаще. Но не всегда на то, что хочется, есть "лишние" средства. Не стоит сразу опускать руки или начинать копить, экономя каждую копейку, ради вожделенной обновки. Наручные часы для стильных, но экономных мужчин Мы с удовольствием поделимся с вами суперстильными, оригинальными и качественными аксессуарами, которые при всех своих достоинствах имеют доступную цену. На полшага от классики Первая диковинка, которую мы хотим вам представить – это наручные часы Q&Q QA52J503Y. В сочетании с обувью и ремнем того же темно-коричневого оттенка эта модель произведет настоящий восторг в вашем окружении. Их легко можно принять за швейцарские часы, ведь такие разметки циферблата и цветовую композицию экрана с ремешком используют элитные бренды. Размер корпуса – 44мм, чуть крупнее классических габаритов. Идеальный вариант, если в вашем гардеробе преобладает строгость, но и кэжуал занимает в нем не последнюю позицию. Как думаете, какова цена этой модели? Не поверите! Всего 511грн. Терминатор style Нет, мы не станем писать про часы, которые носит Арни. Просто следующий экземпляр одним своим видом напоминает персонажа из всемирно известного киберпанка. Японский бренд Q&Q поразил своей находчивостью, создав дизайн модели M169J800Y. За скромную цену в 684грн производитель вложил в них: фантастический внешний вид;

крупный корпус – 53мм в диаметре;

водозащиту, при которой можно спокойно плавать, не снимая часов;

будильник;

GMT – второй часовой пояс;

электролюминесцентную подсветку;

автоматический календарь. В общем, прыгнуть в бассейн с криками "I’ll be back!" можно смело. City-style Если вы питаете привязанность к свитшотам и брюкам-джоггерам, но не в восторге от крупных спортивных часов, у нас есть, что вам предложить. Американские Timex Tx2p83300 не оставят вас равнодушными. Вы только посмотрите на этот оливковый ремешок и изумрудный циферблат! "Мой любимый цвет и мой любимый размер…", как говорил персонаж из мультфильма. Кстати, 42мм считается самым популярным диаметром корпуса мужских часов. Сейчас на эту модель действует очень вкусная скидка -40%. Учитывая наличие подсветки, цена более чем демократичная. Red label Красный цвет притягивает, словно магнит, как мужчин, так и женщин. А если совместить его с темно-синим, выходит просто великолепный тандем. В Guardo P10281 SBlR продумана каждая деталь. Как и все вышеописанные экземпляры, они выглядят стильно, дорого, но цена не бьет по карману. При одном лишь взгляде на экран вы можете получить информацию не только о точном времени, но и узнать текущую дату и день недели. Преимущество этих функций вы сможете по достоинству оценить особенно после длительных праздников или выходных. Непревзойденный дуэт Идея совмещения сразу двух механизмов в одном изделии не нова. Но она не теряет своей актуальности и продолжает удивлять потребителей. Конечно, плавный бег секундной стрелки механических часов куда приятней отрывистых движений кварца. А если еще и видно движение каждой шестеренки, ммм… Взгляните на Daniel Klein DK11257-6. Что перовое бросилось вам в глаза? Необычная отделка циферблата? Индикация второго часового пояса, который, кстати, работает с помощью кварцевого механизма? Или корпус big size – 52мм? По всем вышеуказанным параметрам стоимость должна была бы колебаться от 6 до 10 тысяч гривен. Но производитель очень скромно оценил свой кропотливый труд в 2960грн.Все модели не уместишь в одном обзоре, но мы рекомендуем полистать страницы раздела мужских часов https://www.watch4you.com.ua/mens-watches/, вдруг именно вашу судьбоносную модель мы случайно не упомянули. "Еще и платье на сдачу куплю" Мужчинам не понять, как это, когда постоянно хочется ВСЕ и каждая обновка влечет за собой целый ряд других жизненно необходимых покупок. Купила новую обувь – к ней нужна сумка, часы, солнечные очки, платьице, помада другого цвета и т. д. И с какого бы пункта не произошла покупка, остальные автоматически привязываются к ней. Поэтому каждая сэкономленная гривна – это шанс обзавестись дополнительной вещичкой. Ниже мы приведем несколько недорогих моделей часиков, которые выглядят дорого и стильно и при этом являются оригинальным брендовым аксессуаром. Итальянский флирт Золото и камни – какая девушка не любит это соединение? В этом году итальянский бренд Guardo выпустил изумительную модель S01959(m) RgW. Трендовый в этом году браслет, изготовленный по технологии миланского плетения, подчеркивает изящный кривизна вашего запястья. Уникальный дизайнерский ход – камешки надежно спрятаны под стеклом часов. Это не только защищает их от случайных ударов. С помощью специального ободка они перемещаются по кругу в обе стороны. Представьте, сколько прелести вашим движениям добавит сияние переливающихся камней во время ваших жестов в разговоре! Размер корпуса – 38 мм, прекрасно ляжет на запястье любого размера, а подвижная застежка позволит с легкостью отрегулировать браслет без помощи мастера. И цена этого чуда – только 1624грн. Три в одном Нет, речь не о кофе, а о наборе Daniel Klein DK11452-5. Этот щедрый бренд, только за 1690 грн предлагает не только шикарные часы, но и два браслета в дар. Представьте, какая экономия и как эффектно они смотрятся на руке! Сами часики миниатюрные – 30 мм в диаметре. Глубокий синий циферблат в композиции с корпусом и браслетом цвета розового золота выглядит действительно по-королевски. Спортсменка и просто красавица Девушка всегда хочет выглядеть идеально. Поэтому даже перед походом в спортзал или на утреннюю пробежку, тщательно подбирает каждую деталь своего гардероба. Незаменимым спутником в борьбе за красивую фигуру станут американские Timex Tx5k90300. Они оснащены функцией секундомера с запоминанием до 30 кругов, имеют водозащиту, при которой можно посещать бассейн. Форма корпуса и ремешка имеет изящные изгибы, которые еще раз подчеркнут вашу великолепную фигуру. Сейчас моделька со скидкой 40% – налетай! Нежное прикосновение Нежность и непорочность – этими двумя словами можно описать часики Slava SL10107GWG. Белоснежный циферблат и ремешок, отсутствие меток и цифр – все это передает легкость и гармонию данного изделия. Корпус золотистого цвета имеет средний по величине размер – 35мм. Изюминка дизайна – изображение веточки на циферблате, усыпанной цирконами. Доступная цена 650грн не позволит пройти мимо. В лучших традициях Знаете, а ведь большинство швейцарских часов имеют классический дизайн и очень просто выглядят. Но, как правило, даже такая "простота" стоит недешево. Что же делать, если вы предпочитаете строгую классику, а тратить изрядную сумму на дорогие часы совсем не хочется? Панацеей в данной ситуации станет Q&Q GU59J800Y. Эти миниатюрные часы выглядят не хуже элитных швейцарских брендов, изготовлены качественно и со вкусом. Стоимость – 406 грн, а по мнению окружающих, в 10 раз дороже.Как видите, при успешном выборе моделей, можно купить не одни часы, а сразу несколько под разные стили одежды. Большее количество интересных часов для женщин можно посмотреть здесь https://www.watch4you.com.ua/lady-watches/. Или же выбрать одни, а на сэкономленные деньги дополнить свой образ прочими необходимыми атрибутами.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '241826'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Обсудить эту тему в Facebook corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 241826, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ МИР, КУЛЬТУРА Рок-группа "Гниющий Христос" заявила, что их не пустили в Грузию через подозрения в причастности к терроризму Роман Цимбалюк, ПОЛИТИКА Цимбалюк: Надев рясы на погоны, московские попы пытаются вернуть Украину в российское стойло Удивительные, при этом недорогие брендовые часы, которые легко можно купить в Украине Инновация Пэлтроу и Фэлчак поженились – СМИ Скончался актер сериалов "Марш Турецкого", "Закрытая школа" и "Каменская-3" Невраев Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом, "отражающий сложность афро-американской жизни" Победитель "Евровидения 2017" выступил со своей беременной сестрой Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

ИНФОГРАФИКА

Архив Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки как часы можно что при Теги: образ жизни