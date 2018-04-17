Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал сирийскую НПО "Белые каски" "организацией фейков", занятой "производством пропаганды для джихадистов и террористов". Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Испании, сообщает в понедельник израильская газета Haaretz.

"Уверен, что "Белые каски" являются организацией фейков, производящей пропаганду для джиахадистов и террористов", - сказал Уотерс. "Пропаганда "Белых касок" склоняет нас к тому, чтобы мы начали уговаривать наши правительства сбрасывать бомбы на людей в Сирии", - добавил прежний руководитель Pink Floyd, чьи высказывания цитирует Haaretz.

По данным издания, это заявление Роджерс сделал на концерте в Испании в пятницу - за день до того, как 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.

Как сообщили в Минобороны РФ, нападение длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени, из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Ни одна из ракет не входила в зону ответственности средств ПВО РФ в Тартусе и Хмеймиме, российские противовоздушные комплексы не применялись.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал случай 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

16 апреля в этом городе должны начать работу эксперты ОЗХО, которые прибыли в Сирию умышленно для того, чтобы провести собственное расследование.

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