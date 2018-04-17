Европейский Союз принял законодательные нормы, которые запрещают компаниям поставлять на общий европейский рынок товары "двойного качества", передает со ссылкой на EurActiv.

Законодательные изменения являются реакцией ЕС на требования Центральной и Восточной Европы.

"Мы будем активизировать борьбу с "двойными стандартами" качества продуктов. Мы уже внесли поправки в Директиву о недобросовестной коммерческой практике, тем самым запретив компаниям поставлять на рынки ЕС товары двойного качества. Это даст национальным властям полномочия контролировать вопрос на законодательном уровне. Как сказал господин Юнкер в сентябре прошлого года, в ЕС не могут быть граждане второго сорта", - отметила европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

Вопрос состава и качества одних и тех же продуктов волнует Восточную Европу не первый год. Последние случаи продовольственного мошенничества в ЕС были связаны с фальсификацией оливкового масла, вина, меда, рыбы, молочных продуктов и мяса птицы.

В Украине тем временем, по оценкам экспертов, фальсифицирован едва ли не каждый второй продукт.

По данным недавно проведенной экспертизы, например, 75% сыра не соответствуют нормам и стандартам качества: вместо животных жиров в продукции эксперты обнаружили пальмовое масло.

Не лучше ситуация и со сливочным маслом. Согласно сообщению ОО "Общественный контроль защиты прав потребителя", 74% этого продукта на потребительском рынке страны фальсифицировано.

Ранее критическую ситуацию с качеством продуктов и товаров в Украине публично признали и в Госпродпотребслужбе.

Параллельно в службе констатировали рекордное количество пищевых отравлений между украинцев (в течение 2017 года).

По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.

Добавим, что активисты ОО по защите прав потребителей пригрозили, что будут блокировать работу отечественных производителей фальсифицированных продуктов питания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира