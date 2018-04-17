Ученые нашли в Канаде озера, которые не контактировали с внешней средой тысячи лет. Более того, такие же озера есть и на спутнике Юпитера, сообщает со ссылкой на издание Sci-News, передает .

В мире около 400 подледных озер, но найдены в Канаде считаются единственными в мире надсоленими підлідними озерами. Их солености более 40 промилле, для сравнения: соленость Черного моря составляет 18 промилле, Средиземного - 39 промилле.

"Если в этих озерах есть жизнь, то она была изолированной от остального мира по крайней мере 120 000 лет. Интересно посмотреть, как она эволюционировала. Если нам удастся заполучить образцы воды, то мы сможем установить наличие бактерий и микроорганизмов внутри", – рассказала исследовательница Ани Рутисхаузер.

Стоит отметить, что в 2011 году подобные соленые озера обнаружили на спутнике Юпитера Европе. Ученые утверждают, что изучение канадских озер поможет разобраться с возможностью существования внеземной жизни. Ранее специалисты исследовали открытые соленые озера Калифорнии, однако сейчас у них появился гораздо более интересный объект для изучения.

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