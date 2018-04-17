А Telegram работает: Роскомнадзор заблокировал 16 млн IP-адресов, пытаясь закрыть доступ к мессенджеру



Количество IP-адресов, заблокированных в России в рамках попытки закрыть доступ к мессенджеру Telegram, превысило 16 миллионов. Об этом свидетельствуют данные ресурса , где выложены счетчики полностью блокируемых IP по данным официального реестра Роскомнадзора. Ведомство начало массово блокировать IP-адреса 16 апреля – после начала блокировки Telegram российскими провайдерами. При выгрузку попали и сетевые адреса Google и Amazon. В результате российское пользователи уже начали жаловаться на проблемы с доступом к полутора десяткам крупнейших ресурсов, например социальной сети «Одноклассники», мессенджеру Viber, стриминговому сервису Spotify. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Таганский суд Москвы в пятницу 13 апреля постановил заблокировать мессенджер на территории России в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования. Основатель мессенджера Павел Дуров так прокомментировал решение суда: «Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности». «В Telegram мы можем себе позволить не заботиться о выручке и продажах рекламы», — написал он. Он добавил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют никаких действий от пользователей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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