Погода, Новости, загрузка...
Чийгоз и Умеров подали иски на администрацию Путина
27.12.2017 09:27

От имени заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова подано два иска к администрации президента Российской Федерации Владимира Путина с требованием предоставления информации об указах о помиловании. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Twitter, передает .

"Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", - отметил он.

Адвокат подчеркнул, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 конституции РФ.

Напомним, двое политзаключенных украинцев, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 года были освобождены.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить