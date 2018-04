Хлоя Кардашян решила назвать свою новорожденную дочь Тру (с английского правда - ред). Об этом сообщает со ссылкой на Instagram звезды.

"Наша маленькая девочка, Тру Томпсон украла наши сердца, и нас переполняет любовь. Такое счастье - приветствовать этого ангела в нашей семье! Мамочка и папочка лююююбят тебя, Тру!", - написала Хлоя.

Как сообщал знаменитый скульптор Дэниел Эдвардс создал скульптуру Ким Кардашян, чтобы увековечить ее образ во время беременности.

Our little girl, True Thompson, has completely stolen our hearts and we are overwhelmed with LOVE . Such a blessing to welcome this angel into the family ! Mommy and Daddy loooooove you True!

Сообщение, распространенный Khloé (@khloekardashian) 16 апреля 2018 в 12:15 PDT