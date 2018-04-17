|Стало известно имя дочери Хлои Кардашян
|17.04.2018 15:18
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Хлоя Кардашян решила назвать свою новорожденную дочь Тру (с английского правда - ред). Об этом сообщает со ссылкой на Instagram звезды.
"Наша маленькая девочка, Тру Томпсон украла наши сердца, и нас переполняет любовь. Такое счастье - приветствовать этого ангела в нашей семье! Мамочка и папочка лююююбят тебя, Тру!", - написала Хлоя.
Как сообщал знаменитый скульптор Дэниел Эдвардс создал скульптуру Ким Кардашян, чтобы увековечить ее образ во время беременности.
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