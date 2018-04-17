В ночь с 16 на 17 апреля государственное агентство SANА, центральное телевидение Сирии и российские средства массовой информации растиражировали сведения об отражении сирийскими комплексами противовоздушной обороны неких «ракетных ударов», якобы направленных на три стратегических объекта правительственного режима.

Отмечалось, что по авиабазам «Думайр», «Тифор» и «Шайрат» были нанесены ракетные удары, которые «успешно отразили» сирийские комплексы ПВО. Более того, в Дамаске заверили, что все ракеты врага «были сбиты».

В агентстве «РИА Новости» успели сообщить, что по двум вышеперечисленным базам якобы выпущено 10 ракет, которые сбили сирийские ПВО. Кроме того, дескать, ПВО Сирии отразили и атаку на аэродром Думайр, в направлении которого «было выпущено» 10 ракет.

Арабская студия телекомпании RT также отрапортовала об «успешном отражении атаки».

Прорежимные СМИ пошли еще дальше: сайт «Аль-Масдар» заверял, что Израиль осуществлял попытку атаковать аэродром Думайр, а сирийским комплексам противовоздушной обороны «удалось обстрелять» якобы израильские самолеты, которые, по их версии, вторглись в воздушное пространство САР с ливанской стороны.

Неожиданной стала информация издания «Интерфакс», сообщившего об отсутствии каких-либо атак на аэродром Шайрат в данный промежуток времени, и утверждавшего, что средства ПВО в ночь на 17 апреля и вовсе не работали. Подобные сведения подтвердил и «Коммерсант».

Израильские и немецкие СМИ также опровергли информацию сирийских и российских источников, отметив, что ночью 17 апреля сирийские ПВО и вовсе отреагировали на ложную тревогу, которая не предвещала никаких ракетных ударов.



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