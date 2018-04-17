|Цены на нефть опять перешли к росту
|17.04.2018 15:21
|
Во вторник, после небольшого падения, цены на нефть опять пошли вверх
Цена на нефть в понедельник, 16 апреля, по состоянию на 16:00
была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость
июньских фьючерсов на нефть Brent составила $70.98
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что на сегодня поддержку рынку оказывает оптимизм относительно перспектив соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи «черного золота», а также прогнозы дальнейшего снижения запасов топлива в Соединенных Штатах Америки.
Читайте: Цены на нефть после удара по Сирии начали снижаться