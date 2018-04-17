Во вторник, после небольшого падения, цены на нефть опять пошли вверх

Цена на нефть в понедельник, 16 апреля, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составила $70.98

(количество контрактов — 154,682), июльские — 70.39 (количество контрактов за день — 180,286). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $65.82, июльские фьючерсы — $65.58, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)

WTI — 66.62 (июньские фьючерсы), 66.51 (июль).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что на сегодня поддержку рынку оказывает оптимизм относительно перспектив соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи «черного золота», а также прогнозы дальнейшего снижения запасов топлива в Соединенных Штатах Америки.

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