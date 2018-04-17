|
Россотрудничество предложило российским студентам бросить вузы "недружественных стран" и доучиваться в России
|
17.04.2018 15:22
|
В Россотрудничестве считают, что из-за "русофобских настроений" в
странах Запада многие российские студенты хотят вернуться в РФ. По
мнению Россотрудничества, российские студенты хотят вернуться домой
по политическим соображениям Фото: open-education.net В первую
очередь программа касается Великобритании и других стран,
"проявляющих недружественное отношение". Представитель
Россотрудничества Ольга Евко утверждает, что многие студенты хотят
вернуться в Россию "по политическим причинам".Студентам-бакалаврам
предлагают перевестись в МГИМО МИД России, а желающим поступить в
магистратуру дадут возможность подать документы в ускоренном
режиме, сообщил декан факультета управления и политики МГИМО Генри
Сардарян. Вуз готов принять несколько сотен студентов.Глава
предпринимательского сообщества "Преактум" Олег Мансуров заявил,
что заканчивающим обучение молодым людям дадут возможность
трудоустроиться в России. По его словам, в РФ по ряду направлений
зарплата "гораздо выше" европейской. Мансуров добавил, что
специалисты с зарубежным образованием "уже меняли место
проживания", следовательно будут готовы в случае амбициозных
проектов переехать даже на далекий Восток.В названии проекта
Россотрудничества используют слова "highly likely" (весьма
вероятно). Власти Великобритании использовали эту фразу, говоря о
причастности России к отравлению бывшего российского разведчика
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.В ответ на
атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из
США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый
дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого
объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира