В Россотрудничестве считают, что из-за "русофобских настроений" в странах Запада многие российские студенты хотят вернуться в РФ. По мнению Россотрудничества, российские студенты хотят вернуться домой по политическим соображениям Фото: open-education.net В первую очередь программа касается Великобритании и других стран, "проявляющих недружественное отношение". Представитель Россотрудничества Ольга Евко утверждает, что многие студенты хотят вернуться в Россию "по политическим причинам".Студентам-бакалаврам предлагают перевестись в МГИМО МИД России, а желающим поступить в магистратуру дадут возможность подать документы в ускоренном режиме, сообщил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Вуз готов принять несколько сотен студентов.Глава предпринимательского сообщества "Преактум" Олег Мансуров заявил, что заканчивающим обучение молодым людям дадут возможность трудоустроиться в России. По его словам, в РФ по ряду направлений зарплата "гораздо выше" европейской. Мансуров добавил, что специалисты с зарубежным образованием "уже меняли место проживания", следовательно будут готовы в случае амбициозных проектов переехать даже на далекий Восток.В названии проекта Россотрудничества используют слова "highly likely" (весьма вероятно). Власти Великобритании использовали эту фразу, говоря о причастности России к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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