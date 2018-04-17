В Кремле и правительстве РФ готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения санкций против России. Рассматриваются, в частности, действия на случай отключения России от SWIFT и введения санкций против госдолга.

Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на два федеральных источника.

Близкий к Кремлю источник также рассказал журналистам, что еще одной возможной мерой, вызывающей серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

Отмечается, что готовиться к худшему российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада».

Отметим, SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около тысячи корпораций. Ежегодно через систему проходит около 4 млрд платежных поручений.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира