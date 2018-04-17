|В России вместе с Telegram заблокировали почти 16 млн IP-адресов Amazon и Google
|17.04.2018 15:24
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Около 15,8 миллионов IP-адресов самых крупных хостинг-провайдеров Amazon и Google попали в список запрещенных в Российской Федерации. Об этом сообщает Meduza.
Данные появились на ресурсе 2018.schors.spb.ru, где отслеживается пополнение "черного списка" Роскомнадзора.
IT-консультант отметил, что в последнем обновлении выгрузки реестра, направляемой операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon.
Указано, что вечером в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал массово прибавлять IP-адреса Amazon и Google. Такие действия предпринимаются, чтобы попытаться ограничить доступ пользователей к мессенджеру Telegram, который использует инфраструктуру крупных сервисов с целью обхода блокировок.
Из-за массовых блокировок IP-адресов Google и Amazon в социальных сетях появились сообщения о том, что в работе разных сервисов и сайтов, которые используют ресурсы данных компаний, начались перебои.
Как сообщал svodka.net ранее, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет мессенджера снизит уровень национальной безопасности на территории России.
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