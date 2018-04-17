Около 15,8 миллионов IP-адресов самых крупных хостинг-провайдеров Amazon и Google попали в список запрещенных в Российской Федерации. Об этом сообщает Meduza .

Данные появились на ресурсе 2018.schors.spb.ru, где отслеживается пополнение "черного списка" Роскомнадзора.

IT-консультант отметил, что в последнем обновлении выгрузки реестра, направляемой операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon.

Указано, что вечером в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал массово прибавлять IP-адреса Amazon и Google. Такие действия предпринимаются, чтобы попытаться ограничить доступ пользователей к мессенджеру Telegram, который использует инфраструктуру крупных сервисов с целью обхода блокировок.

Из-за массовых блокировок IP-адресов Google и Amazon в социальных сетях появились сообщения о том, что в работе разных сервисов и сайтов, которые используют ресурсы данных компаний, начались перебои.

Как сообщал svodka.net ранее, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет мессенджера снизит уровень национальной безопасности на территории России.

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