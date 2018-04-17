Трудовая миграция украинский в Польше выгодна как для самой Польши, так и для Украины, - посол

По словам посла, трудовая миграция украинский в Польше выгодна как для самой Польши, так и для Украины.

"Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. По нашим расчетам, в прошлом году из Польши в Украину перечислили 100 млрд грн", - сообщил посол Польши в Украине Как Пекло на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" .