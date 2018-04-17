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В Польше живут и работают 2 миллиона украинский
17.04.2018 15:25
В Польше живут и работают 2 миллиона украинский
Трудовая миграция украинский в Польше выгодна как для самой Польши, так и для Украины, - посол
На территории Польши сейчас проживают, работают и учатся 2 миллиона украинский.
В Польше живут и работают 2 миллиона украинский Фото: з вільних джерел

По словам посла, трудовая миграция украинский в Польше выгодна как для самой Польши, так и для Украины.

"Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. По нашим расчетам, в прошлом году из Польши в Украину перечислили 100 млрд грн",- сообщил посол Польши в Украине Как Пекло на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" .

Напомним, что с  2018 года в Польше  вступили в силу новые правила трудоустройства иностранцев , согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будет заменено платными разрешениями на сезонные работы.

 

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