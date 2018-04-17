Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что находится в нормальных человеческих отношениях с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Коломойский: Даже если бы мы хотели обсудить какие-то вопросы, не было времени Фото: ЕРА "Встретились совершенно случайно, хотя действительно это звучит смешно. Но иногда так бывает. Общались минут 5–7 , никаких производств, ничего не обсуждали, так, "добрый день – до свидания, как дела, давно не виделись" и так далее. Мы не скрываем, что мы в нормальных человеческих отношениях", – рассказал Коломойский.По словам бизнесмена, он тогда опаздывал на самолет."Даже если бы мы хотели обсудить какие-то вопросы, не было времени: я опаздывал на самолет, а в Амстердам заехал проездом, скажем так. Товарищ мой остановился, ему надо было зайти в одно место, а я вышел из машины и встретил Луценко, который выходил из гостиницы. Так иногда случается, но обычно, если бы мне тоже рассказывали, что случайно, я бы тоже посмеялся. Выглядит смешно", – продолжил бизнесмен.Он добавил, что "это не более, чем нормальные человеческие отношения, которые касаются наших профессиональных отношений"."Он сейчас генпрокурор, и этим все сказано. Поверьте мне, он присягу не нарушает", – заявил Коломойский.Отвечая на вопрос, лоббирует ли Луценко его интересы в уголовном производстве Генпрокуратуры по поводу "ПриватБанка", Коломойский сказал: "Да у нее нет шансов"."Мы заинтересованы в объективном глубоком расследовании, мы, прежде всего", – заявил бизнесмен.Встреча Коломойского и Луценко произошла 25 ноября 2017 года. Министр финансов Украины Александр Данилюк намекал, что политик и генпрокурор могли обсуждать рассмотрение в Лондонском суде иска национализированного "ПриватБанка" к экс-собственникам финучреждения.Луценко отметил, что считает это заявление главы Минфина "банальным желанием избежать уголовной ответственности". Коломойский заявил, что "Данилюк п...здит". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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