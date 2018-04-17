|
Коломойский о встрече с Луценко в Амстердаме: Поверьте мне, он присягу не нарушает
|
17.04.2018 15:30
|
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что находится в нормальных
человеческих отношениях с генеральным прокурором Украины Юрием
Луценко. Коломойский: Даже если бы мы хотели обсудить какие-то
вопросы, не было времени Фото: ЕРА "Встретились совершенно
случайно, хотя действительно это звучит смешно. Но иногда так
бывает. Общались минут 5–7 , никаких производств, ничего не
обсуждали, так, "добрый день – до свидания, как дела, давно не
виделись" и так далее. Мы не скрываем, что мы в нормальных
человеческих отношениях", – рассказал Коломойский.По словам
бизнесмена, он тогда опаздывал на самолет."Даже если бы мы хотели
обсудить какие-то вопросы, не было времени: я опаздывал на самолет,
а в Амстердам заехал проездом, скажем так. Товарищ мой остановился,
ему надо было зайти в одно место, а я вышел из машины и встретил
Луценко, который выходил из гостиницы. Так иногда случается, но
обычно, если бы мне тоже рассказывали, что случайно, я бы тоже
посмеялся. Выглядит смешно", – продолжил бизнесмен.Он добавил,
что "это не более, чем нормальные человеческие отношения, которые
касаются наших профессиональных отношений"."Он сейчас генпрокурор,
и этим все сказано. Поверьте мне, он присягу не нарушает", –
заявил Коломойский.Отвечая на вопрос, лоббирует ли Луценко его
интересы в уголовном производстве Генпрокуратуры по поводу
"ПриватБанка", Коломойский сказал: "Да у нее нет шансов"."Мы
заинтересованы в объективном глубоком расследовании, мы, прежде
всего", – заявил бизнесмен.Встреча Коломойского и
Луценко произошла 25 ноября 2017 года. Министр
финансов Украины Александр Данилюк намекал, что политик и
генпрокурор могли обсуждать рассмотрение в Лондонском
суде иска национализированного "ПриватБанка" к
экс-собственникам финучреждения.Луценко отметил, что считает это
заявление главы Минфина "банальным желанием избежать уголовной
ответственности". Коломойский заявил, что "Данилюк п...здит".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира