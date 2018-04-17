Российский пропагандистский телеканал "Россия 1" выпустил телесюжет, в котором рассказал свою версию событий авиаударов , Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля, назвав произошедшее "позорной атакой", полностью перекрутив реальную картину случившегося.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает со ссылкой на .

"Вот еще до рассвета (14 апреля, - прим. "Апострофа") и Великобритания нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами. Выпустили 103 штуки, как грозил еще в начале недели Дональд Трамп, новых и умных, но более двух третей из них оказались сбитыми сирийскими ПВО, на вооружении которых еще старые артиллерийские системы 30-летней давности. Но уже сейчас ясно, что американцы и англичане в военном смысле показали низкий результат. Французы тоже заявились как участники атаки. Французские истребители взлетели, но по Сирии удары не нанесли", - сказал пропагандист российского канала Дмитрий Киселев.

При этом, в сюжете отметили, что в результате у объектов, которые стали целью авиаударов, "повреждений нет и цели американские ракеты не достигли", российские ПВО в отражении ударов не участвовали.

Кроме того, российские пропагандисты заявили, что химическая нападение в сирийской Думе 7 апреля, в результате которой около 100 человек погибли, а около тысячи пострадали, на самом деле ни что иное, как фейк.

"В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами, типа зарин и хлор, в госпиталь не поступали. Никаких тысяч, сотен, десятков, да хотя бы одного пострадавшего в больнице не нашли", - отчитались российские пропагандисты.















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