Украинский снайпер, воюющий в зоне АТО на Донбассе, записал видеообращение к боевикам террористической «ДНР—ЛНР«.

Видео опубликовал в своем Facebook волонтер ВСУ Серж Марко, информирует еizvestia.com.

«Враг, ты взял в руки оружие. Ты встал в одном ряду с россиянами. Ты направил оружие на соотечественников. Ты окопался с россиянами, держишь в руках российское оружие. Ты защищаешь русский мир», — сказал герой ролика.

«Думаешь, тебя спасут русские братья и режим прекращения огня? Нет. Я тут – тот, кого ты не знаешь. Тот, которого не увидишь. Я приду, я найду тебя, я заберу твою жизнь. Без жалости, без злости – просто чтобы ты не убил еще одного украинца ради фейковых российских убеждений. Мне не нужно соблюдать режимы тишины, я свободен во время затихшей артиллерии. Если это не сделаю я, это сделает мой побратим. Таким же тихим точным выстрелом. До встречи, враг», — заявил военный.

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