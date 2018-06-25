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19-летний ром, пострадавший в результате нападения во Львове, пошел на поправку - СМИ
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25.06.2018 14:13
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В результате нападения на лагерь ромов во Львове 19-летний Раджа
Арпадома получил колото-резаные травмы. Сейчас юноша может
самостоятельно вставать с постели и ходить, сообщает "Громадське".
В результате нападения на лагерь ромов погиб 24-летний мужчина
Фото: npu.gov.ua По данным издания, его должны выписать из
больницы 27 июня."Громадське" сообщает, что Арпадома уже может
самостоятельно вставать с постели и ходить. По словам юноши, у него
уже почти ничего не болит, кроме груди, по которой он получил
удар.Он рассказал, что на его лагерь напали 10–11 человек, в руках
у которых были палки, ломы и ножи. Ромы в момент нападения спали.По
данным "Громадьского", юноша попал в больницу в тяжелом состоянии с
колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча.Вечером 23
июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате от
ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще
четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили
телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из
Закарпатья. Правоохранители задержали девять львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду
задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления
по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана
Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали
участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По
данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация
является неонацистской группировкой, о которой ранее не
упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы
Микеле Николетти осудил нападение. "Николетти выразил
свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как
"расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким
погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот
раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного
расследования без промедления", –
прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы
Даниэль Гольтген.25 июня глава Службы безопасности Украины Василий
Грицак заявил, что за нападением на лагерь ромов во Львове может
стоять Россия.
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