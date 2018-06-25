В результате нападения на лагерь ромов во Львове 19-летний Раджа Арпадома получил колото-резаные травмы. Сейчас юноша может самостоятельно вставать с постели и ходить, сообщает "Громадське". В результате нападения на лагерь ромов погиб 24-летний мужчина Фото: npu.gov.ua По данным издания, его должны выписать из больницы 27 июня."Громадське" сообщает, что Арпадома уже может самостоятельно вставать с постели и ходить. По словам юноши, у него уже почти ничего не болит, кроме груди, по которой он получил удар.Он рассказал, что на его лагерь напали 10–11 человек, в руках у которых были палки, ломы и ножи. Ромы в момент нападения спали.По данным "Громадьского", юноша попал в больницу в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация является неонацистской группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил нападение. "Николетти выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген.25 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за нападением на лагерь ромов во Львове может стоять Россия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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