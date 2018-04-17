"Мы проводим отдельное мероприятие там, посвященный" Северному потоку "

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко", член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, сообщает УНИАН.

"Украинская делегация будет поднимать эту тему на сессии ПАСЕ, которая будет на следующей неделе. Мы проводим отдельное мероприятие там, посвященный" Северному потоку " , - сказал депутат, отметив, что на мероприятие будут приглашены парламентариев из разных стран.

Он добавил, что нельзя допустить использования Россией газа как оружия "против только мира и, в первую очередь, против Европы" .

По словам Гончаренко, украинская делегация также ставить вопрос о том, чтобы на сессии ПАСЕ по срочной процедуре состоялись дебаты относительно политики России. В частности, по использованию Россией химического оружия в Великобритании, химических атак в Сирии, незаконного проведения выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.

"То есть российская агрессия, я думаю, против только цивилизованного мира будет темой номер один на этой сессии ПАСЕ, и мы все будем делать, чтобы через наших коллег-парламентариев оказать давление на правительства, чтобы вводились новые санкции против России" , - подчеркнул он.

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания может сохранить транзит газа через Украину .

Также глава Минэнерго России Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии Шефчович в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров , ибо в противном случае это будет экономически невыгодно.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15800000000 куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3200000000) против 92800000000 руб (около $ 1600000000) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.