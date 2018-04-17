Россия прекратит поставки ракетных двигателей США, если руководство страны примет такое решение. Об этом сообщает со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитря Рогозина, которое опубликовано в РИА Новости.

"Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что, нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привезти к стрельбе себе в ногу, а где экономический прагматизм", — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщал , 6 апреля минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке несколько десятков человек и 15 компаний.

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