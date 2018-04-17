«Поехать сегодня в Украину было бы крайне необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или Приватбанку. Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен, — и я приехать смогу, а выехать уже нет. Тысячи должников — я слышал, им закрывают выезд. Ну и кому нужны эти стрессы?», — заявил он в интервью «Радио Свобода».

По мнению олигарха, таким образом в Украине с ним хотят вести тактическую борьбу.

«То есть, это форма тактической борьбы — закрыть меня в Украине, чтобы я там сидел. Там же сложнее работать: сначала ты не уедешь, а потом тебя начнут вызывать на допросы. Я здесь в Женеве как честный человек хожу на допросы Генпрокуратуры или НАБУ — когда они приезжают, я сотрудничаю со следствием», — признался он.

Коломойский сообщил, что с осени прошлого года он уже три или четыре раза был на допросах ГПУ и НАБУ по делу о Приватбанке.

«Они пока, слава Богу, не имеют ко мне претензий. Пока только опрашивают как свидетелей. Я надеюсь, и без претензий, потому что их и не должно быть. Я не хочу комментировать ход следствия — есть тайна следствия, подробности неразглашении. Спрашивают, как было, — я говорю всю правду, как было на самом деле», — резюмировал олигарх.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира