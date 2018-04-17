Очень интересная информация поступает с российского судостроительного завода “Янтарь”. А именно, касается она многострадальных фрегатов проекта 11356, которые ныне ржавеют не получив украинских газотурбинных установок.

Так, стало известно о том, что “Янтарь” рассчитывает на заказ от индийских братушек четырех фрегатов проекта 11356 для нужд ВМС. Два из них будут построены непосредственно на “Янтаре”, а два – в Индии.

И вот, казалось бы, что тут такого необычного в данной новости? Ведь интерес Индии к фрегатам данного проекта был известен давно. Однако…

Однако стоит напомнить историю этих фрегатов, которые комплектовались газотурбинными установками от «Зоря-Машпроект». В далеком 2010 году на 6 этих фрегатов МО РФ дало заказ суммой в 80 млрд рублей. Три фрегата были построены и укомплектованы газотурбинными установками украинского производства, а три как раз попали на рубеж 2014 года и лишились своих “сердец”. С тех пор Россия настойчиво старается наладить производство установок у себя, но пока ей в этом не сильно везет.

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Некоторое время спустя было решено продать Индии имеющиеся фрегаты, а само Нью-Дели даже обращалось к Украине относительно закупки ГТУ для будущих кораблей. Но, как мы видим, эти планы не были реализованы и Индия захотела совершенно новые фрегаты. Тут и возникает вопрос — почему? Зачем ждать постройки военных кораблей с нуля, когда есть задел на три единицы?

Смею предположить, что на эти фрегаты будут устанавливаться ГТУ не украинского и тем более не российского (пока ещё не существующие) производства. Постройка же новых фрегатов будет подразумевать размещение на них “сердец” иностранного производства.

Что из этого следует? Да пожалуй, то, что даже с учетом постройки двух новых фрегатов для Индии, на что уйдет около 5 лет, своей ГТУ у российских специалистов для данных кораблей так и не будет. А потому, проще построить с заделом на западные ТТХ, чем ждать, когда местные Кулибины сваяют “нечто” не имеющее аналогов в мире.

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