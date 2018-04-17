Американские ученые изучили спектр космического рентгеновского излучения и обнаружили эмиссионную линию на уровне энергии 3,5 килоэлектронвольта (кэВ). Она свидетельствует о существовании неизвестного источника радиации. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Эмиссионной линией называют усиление интенсивности излучения в определенной области спектра. Обычно интенсивность излучения падает с частотой последнего, однако иногда она становится больше или, наоборот, ослабляется (в последнем случае речь идет о линии поглощения). Это происходит из-за перехода атомов, ионов и молекул на другие уровни энергии, в результате чего излучение выделяется или поглощается, информирует svodka.net.

Однако природа эмиссионной линии 3,5 кэВ до сих пор не установлена, поскольку ей не соответствует ни одна из известных фотонных эмиссий, то есть испускания света возбужденным атомом. Излучение, которое приходит с различных направлений, было зафиксировано несколькими космическими телескопами — NuSTAR, XMM-Newton, Chandra и Suzaku.

Как считают ученые, оно является результатом распада стерильных нейтрино — гипотетических частиц, являющихся одними из «кандидатов» на роль темной материи. Если данные подтвердятся (полученные результаты не исключают статистическую ошибку), то это может означать, что Млечный путь окружен пузырем темной материи.

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