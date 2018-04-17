За избрание бывшего президента Армении Сержа Саргсяна
премьер-министром страны проголосовали 76 парламентариев.
Оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале бархатной
революции 17 апреля в связи с премьерством Саргсяна. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Саргсян был президентом
Армении с 2008-го по 2018 год Фото: ЕРА За соответствующее решение
высказались 76 парламентариев, 17 проголосовали против.Для избрания
Саргсяна было необходимо 53 голоса.9 апреля Армения перешла к
парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым
президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава
государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С
2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.Депутат
парламента Армении Никол Пашинян, возглавляющий протесты против
премьерства Саргсяна, заявил 17 апреля о начале бархатной
революции.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот
день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные
столкновения между правоохранителями и участниками протестных
акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получили
46 человек, в том числе сам Пашинян, и шестеро полицейских. По
данным "Интерфакса", во время стычек пострадало 33 человека,
между которых трое правоохранителей.
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