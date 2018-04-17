За избрание бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны проголосовали 76 парламентариев. Оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции 17 апреля в связи с премьерством Саргсяна. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саргсян был президентом Армении с 2008-го по 2018 год Фото: ЕРА За соответствующее решение высказались 76 парламентариев, 17 проголосовали против.Для избрания Саргсяна было необходимо 53 голоса.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.Депутат парламента Армении Никол Пашинян, возглавляющий протесты против премьерства Саргсяна, заявил 17 апреля о начале бархатной революции.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Пашинян, и шестеро полицейских. По данным "Интерфакса", во время стычек пострадало 33 человека, между которых трое правоохранителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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