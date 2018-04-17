Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателями фракций заявил, что встречался с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода.

"Мы провели в общей сложности более 7:00. Я говорю и три года назад, и два года назад я пытался ставить вопрос о признании Украинской автокефальной поместной церкви. Я могу вам подчеркнуть приятную новость. Что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода. Я не могу вам сейчас открыть все детали этой встречи, но абсолютно необходимые ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс " , - заявил на встрече с председателями парламентских фракций, сообщает УНИАН .

"Первое - это обращение церковных иерархий. И сразу же по возвращении я встречался. И хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к вселенского патриарха о предоставлении Томасу новой Украинской православной автокефальной церкви. все до единого. У меня также состоялась встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной право славной церкви с очень приятной новостью - все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту. Друзья, за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов этих церквей ", - подчеркнул президент.