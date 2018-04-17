Открыто признаться в поддержке украинской власти люди просто боится

В сети рассказали, как пенсионеры оккупированных территорий Донбасса относятся к украинской власти. Об этом в интервью изданию «Факты» сообщила местная жительница Алла Ивановна, которой пришлось покинуть оккупированный Донбасс. Женщина недавно посетила родственников, которые проживают в оккупированной Горловке, информирует svodka.net.

По ее словам, пенсионеры в основном ждут возвращения украинской власти на оккупированные территории, но обижаются на государство, за то, что им не платят пенсии. «Говорят: «Украина нас сбросила «со счетов» как балласт для государственного бюджета». Но в основной своей массе возвращения украинской власти на оккупированные территории пенсионеры не опасаются. И даже коммунальные платежи с сегодняшними тарифами на услуги, которые мы оплачиваем на мирной территории, их не пугают.

«Оформим субсидию», — рассуждают они», — говорит Алла Ивановна.

Жительница Донбасса отметила, что открыто признаться в поддержке украинской власти большинство людей просто боится. «Я поняла, что хотят (возвращения украинской власти), после того, как моя двоюродная сестра бережно протерла желто-голубой подарочный пакетик с пасхальным религиозным стихотворением на украинском языке, явно не планируя его выбрасывать, и осторожно поинтересовалась у меня, не привезла ли я ей каких-нибудь газет «про нашу жизнь» или книжек. Интернетом сестра не пользуется — для нее это дорого, в сторону телевизора плюет со словами: «Украина тут не показывает, а по нашим каналам мне не на кого смотреть». Радиосигнал в прифронтовом поселке на окраине у нее не ловится», — добавила она.

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