Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что суд
должен решить насколько правомерным является решение начальника
Генштаба Виктора Муженко о запрете военным прокурорам посещать
места дислокации воинских частей и соединений без письменного
разрешения руководства. Матиос: Руководство точно не заинтересовано
у выносе мусора из собственного дома Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Он пояснил, что по поручению главы Генштаба военных
прокуроров допускают в части только для следственных действий и по
письменному разовому пропуску."Я долго думал начинать ли линейку
бюрократической переписки, которая ничему не приводит и решил, что
закон дает мне право и подал иск в суд, который и должен поставить
точку и решить правомерные действия руководства Генштаба или не
правомерные", – заявил Матиос. Он добавил, что в
прошлом году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях
удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630
человек к административной ответственности –- 1300
военнослужащих."Сейчас для этого нужен письменное согласие
руководства, которое точно не заинтересовано у выносе мусора из
собственного дома", – сказал Матиос.
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