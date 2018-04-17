Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что суд должен решить насколько правомерным является решение начальника Генштаба Виктора Муженко о запрете военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения руководства. Матиос: Руководство точно не заинтересовано у выносе мусора из собственного дома Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он пояснил, что по поручению главы Генштаба военных прокуроров допускают в части только для следственных действий и по письменному разовому пропуску."Я долго думал начинать ли линейку бюрократической переписки, которая ничему не приводит и решил, что закон дает мне право и подал иск в суд, который и должен поставить точку и решить правомерные действия руководства Генштаба или не правомерные", – заявил Матиос. Он добавил, что в прошлом году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 человек к административной ответственности –- 1300 военнослужащих."Сейчас для этого нужен письменное согласие руководства, которое точно не заинтересовано у выносе мусора из собственного дома", – сказал Матиос. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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