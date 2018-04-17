Каждая уважающая себя хозяйка ежедневно сталкивается со стиркой. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с этими 12 правилами, которые необходимо соблюдать во время стирки, пишет со ссылкой на .

1.Ваша стиральная машинка нуждается в чистке!

Это требуется не только для того, чтобы продлить ей жизнь, но и для того, чтобы избежать неприятного запаха и размножению множества бактерий! Всегда после ее работы оставляйте дверцу открытой, а емкость, куда вы обычно засыпаете порошок, нужно обязательно мыть. Конечно, сейчас во многих машинках установлена специальная функция для очистки барабана, но если вам не посчастливилось стать обладательницей такой опции, то вам выпала судьба очищать его вручную. Но, к счастью, существует одна маленькая хитрость, которая поможет оставаться вашей помощнице исправной долгое время: старайтесь хотя бы раз в год запускать машинку абсолютно пустой, обязательно на режиме с самой горячей температурой воды, добавив при этом в отсек для порошка примерно половину литра обычного уксуса!

2.Не нужно загружать машинку огромным количеством вещей.

Конечно, при приобретении машинки вы стараетесь купить такую, чтобы можно было сразу выстирать 5 кг ваших вещей за раз. Но поберегите ее хотя бы первое время, потому что барабан может просто не выдержать такой нагрузки, не смотря на то, чтобы там не писали про ее комплектацию. Да и к тому же вещи не постираются с должным качеством, как бы вам того не хотелось.

3.Перестаньте прибавлять кондиционер при стирке полотенец! Он просто не нужен!

Добавляя кондиционер при стирке полотенец, они теряют свою способность впитывать влагу должным образом. И, как вы понимаете, это не совсем хорошо для полотенец.

4.Приучите себя стирать носки отдельно от остальных вещей.

Приобретите себе специальную сеточку, которая позволит избежать потери носков. Это просто лайфхак, попробуйте и вы станете делать только так!

5.Подушки и одеяла нужно стирать по два раза.

После стирки с порошком, «прогоните» постельное белье повторно просто в обычной воде. Это поможет избавиться от навязчивого запаха порошка и лишний раз вымыть оставшийся порошок, который может вызывать зуд и аллергию.

6.Купальники стирать только вручную!

Эластан, из которого делают купальники, и все другие схожие по составу ткани имеют свойство растягиваться после стирки в стиральной машине. Рекомендуется стирать подобные вещи вручную и обязательно в прохладной воде.

7.Забудьте о хлорке!

Сейчас на полках магазинов столько всяческих порошков и пятновыводителей на любой кошелек. Современная химия позволяет удалить абсолютно любое пятно. Оставьте хлорку на самый тяжелый случай, если уже ни одно средство не справилось с проблемой.

8.Перед стиркой обязательно расстегивайте кнопки и пуговицы.

Если вы, конечно, не хотите их пришивать снова, ведь в процессе машинной стирки они могут с легкостью оторваться!

9.Все молнии на одежде должны быть застегнуты.

Во-первых, замки могут с легкостью повредить остальные вещи, а во-вторых стирка с раскрытыми замками способствует тому, что молнии портятся и замки при застегивании начинают расходиться!

10.Больше порошка не значит лучше!

Не нужно сыпать слишком много порошка, иначе вы обрекаете себя на лишнюю трату воды, потому что чистящее средство не выполоскается полностью, а на одежде останутся разводы, и вам придется стирать все повторно…

11.Не трите вещи с особым усердием.

Отстирывая с такой яростью надоедливое пятно, вы просто рискуете повредить ткань и испортить вещь окончательно. В крайнем случае, когда используете пятновыводитель, легонько потрите пятно салфеткой, не более!

12.Не ленитесь разбирать белье!

И это касается не только сортировки белья по цвету. Обращайте внимание на ткани! Это должна знать и запомнить каждая хозяйка!

Зная эти 12 правил вы не только сбережете свою стиральную машинку и любимые вещи, но и побережете нервы и сэкономите немало денег! Поделитесь этими советами со своими друзьями и знакомыми и пишите в комментарии свои лайфхаки, касающиеся стирки! Кому-нибудь это будет обязательно полезно!

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