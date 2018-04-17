|Telegram могут удалить из App Store и Google Play
|17.04.2018 15:48
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На Роскомнадзор во вторник направил уведомления в магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний", - отметили в ведомстве.
Как сообщал , 13 апреля Таганский суд Москвы постановил
заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования.
16 апреля началась блокировка мессенджера.
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