Ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях

Национальное агентство установило, что Игорь Сапожко, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, и осознавая существование частного интереса в реализации своих полномочий, не сообщил национальному агентству о реальном конфликте интересов, подписав распоряжение об установлении надбавок к должностному окладу Броварского городского головы, сообщает пресс-служба Назка.

Ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направления его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении.