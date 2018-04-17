|Мэр Броваров Сапожко незаконно выписывал себе премии
|17.04.2018 15:49
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Ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушенияхНациональное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд 14 протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, составленных в отношении одного должностного лица - Броварского городского головы Игоря Сапожко.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Национальное агентство установило, что Игорь Сапожко, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, и осознавая существование частного интереса в реализации своих полномочий, не сообщил национальному агентству о реальном конфликте интересов, подписав распоряжение об установлении надбавок к должностному окладу Броварского городского головы, сообщает пресс-служба Назка.
Ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направления его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении.
Напомним, что д ержавни аудиторы за первые 3 месяца 2018 обнаружили нарушений и злоупотреблений на 50000000 гривен , а также предупредили принятия неэффективных управленческих решений, которые могли нанести убыток на 71000000 гривен.