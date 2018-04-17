Новость из США. Коэнгейт — судебная история.

Гражданин США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Нью-Йорка, присоединившись к иску своего адвоката Майкла Коэна, требуя, чтобы он и его адвокаты получили возможность изучить документы, изъятые в прошлый понедельник агентами ФБР при обыске у Коэна и определить, какие из этих документов содержат адвокатскую тайну и не могут в связи с этим быть исследованы прокуратурой и ФБР.

Федеральный судья Кимба Вуд в удовлетворении иска гражданину Дональду Трампу сегодня отказала и постановила, что документы изучит назначенный судом независимый эксперт-юрист, который предоставит суду заключение о том, содержат ли какие-то из изъятых документов адвокатскую тайну.

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Судья Вуд также постановила, что Коэн должен раскрыть имя третьего из своих клиентов, которых он представлял как адвокат. Адвокаты Коэна настаивали, что имя третьего клиента должно оставаться нераскрытым. Первый клиент Коэна — это Дональд Трамп, второй — финансовый донор республиканской партии Эллиот Броуди, заплативший при участии Коэна $1.6 миллиона женщине, бывшей модели журнала Плэйбой, которая от него забеременела и которую он понуждал сделать аборт.

А третьим клиентом Коэна, как выяснилось в суде сегодня, оказался любимый телеведущий Трампа Шон Хэннити, ежедневно расхваливающий президента и дискредитирующий расследование спецпрокурора Мюллера и требующий его уволить на канале Fox. Всю прошлую неделю Хэннити усиленно ругал ФБР и федеральных прокуроров за то, что они «посмели» сделать обыск у Коэна. А сегодня поспешил заявить в радиоинтервью, что Коэн не был его адвокатом, что он только иногда консультировался с ним по некоторым юридическим вопросам.

Да, в Америке наряду с Рашагейтом разворачивается Коэнгейт. И когда несколько дней назад газета Нью-Йорк Таймс написала, что Коэнгейт может быть опаснее для президента, чем Рашагейт, она имела для этого основания. Кстати, даже уволив спецпрокурора Мюллера, Трамп не закроет Коэнгейт. Следствие по этому делу ведёт не Мюллер, а федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

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