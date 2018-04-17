Популярный мем distracted boyfriend, на котором изображен мужчина, держащий за руку одну девушку, и в то же время засматривающийся на другую, обнаружили на картине 18 века. Об этом сообщил пользователь под ником @ELXGANZA на своей странице в Twitter.

Он обратил внимание на то, что картина "Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией" Джошуа Рейнольдса, которую тот написал в 1761 году, имеет большое сходство с современным мемом.

Известно, что на картине "Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией" показан аллегорический сюжет про героя, находящегося на распутье. Обычно художники неоклассицизма изображали античного героя Геракла, колеблющегося между Добродетелью и Пороком.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, художница из Канады с ником wida нашла в американском журнале The judge от 1921 года карикатуру, смысл которой похож на нынешний мем "ожидание-реальность".

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