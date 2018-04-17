На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина в противостоянии с Америкой остался единственный козырь — ядерное оружие.

Об этом «Апострофу» заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«В Сирии еще раз произошел переход красной линии по поводу применения химического оружия, которую поставили и США, и Франция, и Запад вообще. В данном случае это оружие — некий критерий, ключевая точка. А в принципе, Запад не устраивает сама политика России, и не только в Сирии. Очень многие эксперты сходятся на том, что удержание режима Башара Асада при власти не является главной целью российской политики. Основная цель — показать, что Россия «ого-го какая», что все перед ней дрожат, все ей готовы уступать во всем по первому же ее требованию», — отметил он, информирует svodka.net.

По словам Сунгуровского, если бы России удалось заставить президента США Дональда Трампа пойти на какие-то уступки или отказаться от нанесения удара по Сирии, то это было бы явной победой.

«Но что такое Россия и что такое Америка? Это разные весовые категории. Они могут тягаться разве что по (размеру) территории, и не более того. По ВВП разница в десятки раз, по военному бюджету — тоже, по военной мощи — там просто несопоставимые вещи. И только ядерное оружие является единственным козырем в рукаве у Путина. И развитие всей этой ситуации привело к тому, что две стороны подошли к какой-то критической границе, за которой идет Третья мировая война», — сказал он.

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Эксперт уточнил, что это довольно серьезная ситуация, повторение Карибского кризиса, и от обеих сторон требуются большая выдержка и осторожность. При этом Штаты не будут сдавать назад, иначе они бы показали на весь мир, что являются слабаками. И следовательно все ждут ответного хода от России — пойдет она на попятную или будет ответка.

«Ведь [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов говорил (еще до ракетного удара по Сирии, — ред.), что «мы будем сбивать не только ракеты, но и ударим по пусковым установкам». А это безответственное заявление с российской стороны, потому что у нее тоже есть пусковые установки, откуда будут выпускаться эти ракеты. Они в минуту будут уничтожены. А дальше — только ядерные силы (в итоге Россия не ответила ничем, кроме грозных заявлений и фейков об ударе в Сирии на своем ТВ, — ред.)», — подытожил Сунгуровский.

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