|
Радикальная партия заблокировала трибуну Верховной Рады из-за закона о чернобыльцах
|
17.04.2018 15:54
|
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что трибуна Верховной
Рады будет заблокирована, пока парламент не рассмотрит
законопроект, который восстанавливает государственные гарантии
чернобыльцам. Представители Радикальной партии заблокировали
трибуну ВР Скриншот: Андрій Лозовий / Facebook Лидер партии
потребовал принять законопроект №4442 "О статусе и социальной
защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы"."Требуем поставить на рассмотрение законопроект 4442,
который восстанавливает государственные гарантии, социальную защиту
чернобыльцев, отменяет решение правительства Николая Азарова о
ручном управлении финансами государственного бюджета, направленными
на социальную защиту чернобыльцев", – заявил он.Ляшко добавил,
что трибуна парламента будет заблокирована, пока парламент не
рассмотрит законопроект.Нардеп отметил, что правительство должно
пересчитать пенсии чернобыльцам, восстановить социальные и
медицинские программы их реабилитации, а также обеспечить питание
за счет госбюджета детям в школах, находящихся в зоне
радиоактивного заражения.Верховная Рада продолжила работу с
заблокированной трибуной. Депутаты выступают с мест.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира