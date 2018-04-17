Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что трибуна Верховной Рады будет заблокирована, пока парламент не рассмотрит законопроект, который восстанавливает государственные гарантии чернобыльцам. Представители Радикальной партии заблокировали трибуну ВР Скриншот: Андрій Лозовий / Facebook Лидер партии потребовал принять законопроект №4442 "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы"."Требуем поставить на рассмотрение законопроект 4442, который восстанавливает государственные гарантии, социальную защиту чернобыльцев, отменяет решение правительства Николая Азарова о ручном управлении финансами государственного бюджета, направленными на социальную защиту чернобыльцев", – заявил он.Ляшко добавил, что трибуна парламента будет заблокирована, пока парламент не рассмотрит законопроект.Нардеп отметил, что правительство должно пересчитать пенсии чернобыльцам, восстановить социальные и медицинские программы их реабилитации, а также обеспечить питание за счет госбюджета детям в школах, находящихся в зоне радиоактивного заражения.Верховная Рада продолжила работу с заблокированной трибуной. Депутаты выступают с мест. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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