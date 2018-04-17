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В правительстве предложили начислять субсидию и трудовой стаж работникам
17.04.2018 15:57
В правительстве предложили начислять субсидию и трудовой стаж работникам
По данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев
Министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, работающим за рубежом.
В правительстве предложили начислять субсидию и трудовой стаж работникам Фото: из свободных источников

"Мы предлагаем стимулировать их (людей, работающих за рубежом - ред) у добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они охотно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца", - заявил Рева в эфире телеканала 112 Украина.

"За 3 месяца минимальный взнос - это 2500 гривен, а мы за это даем им субсидию и страхового стажа, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", - отметил министр.

Напомним, по данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев.

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