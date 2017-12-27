|В Германии мужчина остался жив после наезда двух электричек
|27.12.2017 09:32
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Житель немецкого города Дахау остался жив после того, как его переехали две электрички неподалеку от Мюнхена, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Согласно информации издания, в субботу, 23 декабря, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина упал с железнодорожной платформы на пути. Машинисты двух поездов не заметили его.
Только через 40 минут после инцидента пострадавшего увидели двое пассажиров. Они вызвали скорую помощь. На момент прибытия врачей мужчина находился в сознании, хотя лишился обеих рук и ноги.
Пострадавший находится в реанимации, однако, по словам врачей, его жизнь вне опасности.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на Софиевской Борщаговке пьяная женщина совершила дорожно-транспортное происшествие. По полученным данным, женщина находилась в сильном алкогольном опьянении за рулем элитного BMW.
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