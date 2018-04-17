Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Так, в прошлом году в Украине насчитывалось 916 миллионеров – на 393 человека меньше, чем в текущем году.

Отмечается, что суммарно украинские миллионеры задекларировали 9,3 млрд грн. Общая сумма задекларированных доходов данной категории лиц по сравнению с аналогичным годом выросла на 3,№ млрд грн или на 55%.

Всего по состоянию на 11 апреля гражданами подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного ими дохода составила 22,1 млрд грн. Этот показатель равен прошлогоднему, отмечает пресс-служба ГФС.

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