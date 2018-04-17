Погода, Новости, загрузка...
Це лише початок: Зіанджа прокоментувала програш на "Голосі країни" (ФОТО)
17.04.2018 16:01
98_ls_1521196503.jpg (19.25 Kb)

Цієї неділі на телеканалі 1+1 відбувся півфінал шоу "Голос країни-8", під час якого глядачі мали змогу побачити чи не найбільш очікуваний виступ Зіанджі, співачки-трансгендера, раніше відомої як Борис Апрєль.

Зірка заспівала пісню Mamma Mia гурту АВВА, втім, за результатами голосування глядачів та вибором тренера Потапа у наступний ефір Зіанджа не пройшла. У своєму Інстаграмі співачка прокоментувала провал.

a400cf1df372a10c826b5a473b68e1.jpeg (43.68 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить