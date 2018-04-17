|Це лише початок: Зіанджа прокоментувала програш на "Голосі країни" (ФОТО)
|17.04.2018 16:01
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Цієї неділі на телеканалі 1+1 відбувся півфінал шоу "Голос країни-8", під час якого глядачі мали змогу побачити чи не найбільш очікуваний виступ Зіанджі, співачки-трансгендера, раніше відомої як Борис Апрєль.
Зірка заспівала пісню Mamma Mia гурту АВВА, втім, за результатами голосування глядачів та вибором тренера Потапа у наступний ефір Зіанджа не пройшла. У своєму Інстаграмі співачка прокоментувала провал.
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