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Путин и тыква: истерику РФ из-за американских санкций показали с неожиданной стороны
17.04.2018 16:02
Путин и тыква: истерику РФ из-за американских санкций показали с неожиданной стороны По теме:

Российские чиновники превратились в мировое посмешище после своих попыток атаковать после введения санкций

Так, известный российский художник Сергей Елкин меткой карикатурой отреагировал на угрозы чиновников в адрес из-за новых санкций, сообщает  со ссылкой на .

Соответствующий рисунок размещен на странице в соцсетях. «Ударим нашими санкциями по их санкциям!» — говорится в подписи к карикатуре.

Так, на рисунке изображен чиновник , который восклицает: «Хочу, чтобы все американские товары превратились в тыкву». Рядом на рисунке показаны результаты осуществления его слов.

Карикатура традиционно собрала большое количество реакций и хвалебных откликов, благодаря своей меткости.







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