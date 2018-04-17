Российские чиновники превратились в мировое посмешище после своих попыток атаковать после введения санкций

Так, известный российский художник Сергей Елкин меткой карикатурой отреагировал на угрозы чиновников в адрес из-за новых санкций, сообщает со ссылкой на .

Соответствующий рисунок размещен на странице в соцсетях. «Ударим нашими санкциями по их санкциям!» — говорится в подписи к карикатуре.

Так, на рисунке изображен чиновник , который восклицает: «Хочу, чтобы все американские товары превратились в тыкву». Рядом на рисунке показаны результаты осуществления его слов.

Карикатура традиционно собрала большое количество реакций и хвалебных откликов, благодаря своей меткости.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира