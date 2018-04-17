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В УПЦ Киевского патриархата призвали Московский патриархат поддержать создание в Украине единой православной церкви
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17.04.2018 16:02
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Епископат Украинской автокефальной православной церкви поддержал
обращение президента Украины Петра Порошенко к вселенскому
патриарху Варфоломею о создании в Украине единой и независимой
Православной церкви. Весь епископат Киевского патриархата подписал
обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой
предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине
Фото: cerkva.info В документе говорится о единодушной поддержке
усилий, направленных на признание автокефалии православной церкви в
Украине вселенским патриархом Варфоломеем, а также на преодоление
существующего церковного разделения и утверждения единой поместной
православной церкви."На днях весь епископат Киевского патриархата
подписал обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой
предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Аналогичную просьбу также подписал епископат Украинской
автокефальной православной церкви. Мы выражаем надежду, что и между
епископата УПЦ Московского патриархата есть ответственные иерархи,
которые действительно беспокоятся о будущем православия в Украине и
поддержат усилия по каноническому признанию вселенским патриархом
украинской церковной независимости", – отметили в Киевском
патриархате.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту
Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной
церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в
стране так называемой государственной церкви. Президент также
исключил запрет деятельности других православных конфессий.В июне
2016 года украинские парламентарии попросили вселенского
патриарха Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии
православной церкви в Украине и признать недействительным акт
1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под
юрисдикции Константинополя.Сегодня источники "РБК-Украина" в
Администрации Президента Украины сообщили, что Петр Порошенко в
ближайшее время объявит о начале процедуры создания единой
Украинской православной церкви.
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