Епископат Украинской автокефальной православной церкви поддержал обращение президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о создании в Украине единой и независимой Православной церкви. Весь епископат Киевского патриархата подписал обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине Фото: cerkva.info В документе говорится о единодушной поддержке усилий, направленных на признание автокефалии православной церкви в Украине вселенским патриархом Варфоломеем, а также на преодоление существующего церковного разделения и утверждения единой поместной православной церкви."На днях весь епископат Киевского патриархата подписал обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. Аналогичную просьбу также подписал епископат Украинской автокефальной православной церкви. Мы выражаем надежду, что и между епископата УПЦ Московского патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем православия в Украине и поддержат усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости", – отметили в Киевском патриархате.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.Сегодня источники "РБК-Украина" в Администрации Президента Украины сообщили, что Петр Порошенко в ближайшее время объявит о начале процедуры создания единой Украинской православной церкви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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