Комитет Европарламента по бюджетному контролю принял проект резолюции, в которой содержится призыв к Еврокомиссии пересмотреть назначение генерального секретаря Мартина Зельмаера. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Члены комитета считают, что выдвижение кандидатуры Зельмаера "можно рассматривать как действия, похожие на переворот", которые, вероятно, вышли за рамки закона.

Комитет предлагает пересмотреть процедуру, чтобы предоставление другим кандидатам возможность подать заявку.

